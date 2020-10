Sortie d’ un Astérix méconnu, restauré à partir d’ un “livre-disque ”

“Le Menhir d’or”, une aventure méconnue d’Astérix restaurée à partir d’un “livredisque” de 1967, estsortie mercredi en deux volets: album papier, et version audio. Si cet épisode n’est pas inédit, peu de lecteurs le connaissent. Car rapidement après la sortie de ce vinyle avec cahier illustré, “cette aventure unique est devenue quasiment introuvable”, expliquent les éditions Albert René. Sur un scénario de René Goscinny, “Le Menhir d’or” raconte le parcours d’Assurancetourix - le villageois qu’on fait taire à tous les banquets tellement il chante mal - lors d’un concours de bardes gaulois. Pour l’album de 48 pages, les dessins d’Albert Uderzo, disparu en mars dernier, ont été entièrement retravaillés, car le rendu à l’impression ne correspondait pas aux normes de qualité actuelles. “Nous avonsretrouvé ce trésor qui avait eu un beau succès à l’époque, et qui est inconnu ou mal connu des jeunes générations. Et il a fallu un travail de restauration, puisque nous n’avions pas les dessins originaux”, explique à l’AFP le directeur général des éditions Albert René, Céleste Surugue. “Ce travail qui a été présenté à Uderzo, ce sont des dessins qu’il n’avait pas vus depuis très longtemps, même s’il se souvenait de cette aventure évidemment”. L’enregistrement est téléchargeable gratuitement sur toutes les grandes plateformes de livres audio. Et on y entend enfin Assurancetourix. “On l’entend chanter, enfin... chanter c’est un bien grand mot: on l’entend essayer de pousser la chansonnette, et je recommanderais aux auditeurs de baisser le son à ce moment-là”, plaisante M. Surugue. “Astérix est plus en forme que jamais. Les titres du fonds, ceux signés Uderzo et Goscinny, sont en trèsforte croissance, à deux chiffres cette année (en pourcentage). C’est sûrement une valeur refuge où parents et enfants se retrouvent”, ajoute-t-il.