Sommet africain du commerce et de l’investissement en novembre à Ifrane

Le troisième Sommet africain du commerce et de l’investissement aura lieu les 29 et 30 novembre prochain à Ifrane autour de la thématique ‘’La croissance durable au service de l’Afrique émergente’’. L’édition 2018 de ce Sommet, désormais appelé ‘’Ifrane Forum’’, devra réunir quelque 200 acteurs économiques de 25 pays d’Afrique, avec au programme des tables rondes, des conférences plénières et des rencontres B to B.

Les différentes interventions porteront sur 4 secteurs perçus comme importants pour l’économie et l’investissement de l’Afrique : l’industrialisation, les énergies renouvelables, le tourisme et les infrastructures et logistique, rapporte la MAP.

Selon la principale initiatrice de cet évènement, l’organisation ‘’Trade+Impact’’, qui regroupe des femmes entrepreneures d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord, le choix de la thématique s’explique par le fait que l’Afrique continue d’enregistrer une forte croissance économique et se positionne parmi les acteurs les plus importants de l’arène économique mondiale, grâce notamment à des mutations démographiques, urbaines et économiques générant de considérables opportunités d’investissement.

Cependant, bien que les perspectives pour les prochaines années soient positives, de nombreux risques de dégradation interne et externe peuvent ternir les projections, relève-t-on, ajoutant que l’intensification d’approches de croissance durable offrirait de plus grandes potentialités en termes d’impact et de rentabilité.

L’une des nouveautés de cette troisième édition sera la mise en place d’un ‘’start-up corner’’, espace dédié aux start-up africaines pour permettre à celles-ci de présenter leurs projets et de discuter de leurs idées avec des entrepreneurs, investisseurs et décideurs gouvernementaux, en vue de lever des fonds ou de bénéficier d’accompagnement.

Après une première édition organisée en 2016, consacrée à l’entrepreneuriat social et l’engagement des femmes entrepreneures en Afrique, le sommet africain du commerce et de l’investissement-2017 a été organisé sous le thème ‘’L’Afrique fait confiance à l’Afrique’’.