Soirée andalouse à Rabat au rythme des mélodies de la "Nouba Al Asbahan"

Soutien



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé la prolongation jusqu'au 25 mars du délai de dépôt des candidatures pour bénéficier du soutien aux projets culturels et artistiques au titre de 2025.



Dans un communiqué, le ministère indique que cette prolongation fait suite à la demande d’un nombre de porteurs de projets culturels et artistiques, pour offrir davantage d'opportunités et élargir la base des bénéficiaires.



Les candidatures devront être déposées exclusivement par voie électronique via la plateforme “https://daam.minculture.gov.ma/” dédiée à cet effet par le ministère, dans le cadre de la simplification de l’accès aux services et de l’optimisation du travail administratif, note la même source.

Les secteurs concernés par ce soutien sont ceux du théâtre, de la musique et des arts plastiques et visuels.



Le soutien dédié au secteur du théâtre englobe la production et la promotion des œuvres théâtrales, l’installation des troupes au sein des théâtres, les résidences artistiques, les ateliers d’écriture et techniques, l’organisation ou la participation aux festivals et aux manifestations théâtrales, le théâtre et les arts de rue ainsi que les tournées théâtrales nationales.



S’agissant du secteur de la musique, il compte la production de musique et de chansons, la participation aux festivals internationaux de musique, les résidences d’artistes ainsi que les arts du spectacle et de la chorégraphie.



Le secteur des arts plastiques et visuels comprend, quant à lui, les résidences artistiques, l’organisation d’expositions et de salons spécialisés, la participation aux expositions et salons d’arts plastiques et visuels ainsi que les arts visuels.