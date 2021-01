Situation sanitaire satisfaisante du cheptel national

La situation sanitaire du cheptel national est "satisfaisante" dans l'ensemble des régions du Royaume, assure, vendredi, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.



Cette situation est attribuable au suivi sanitaire continu de l'état du cheptel et aux différentes campagnes de vaccination menées par les services vétérinaires relevant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et les vétérinaires sanitaires mandatés, contre les maladies animales contagieuses et celles à incidence économique, ainsi qu'aux efforts déployés par les professionnels du secteur de l'élevage, fait savoir le ministère dans un communiqué.



En ce qui concerne l'état des parcours, les dernières précipitations et chutes de neige laissent présager une production fourragère importante qui contribuera à la couverture des besoins du cheptel national, relève la même source. Et de conclure que comme à chaque campagne agricole, le ministère a pris toutes les dispositions nécessaires et les mesures requises permettant d'assurer la disponibilité des intrants agricoles, l'encadrement des agriculteurs et la mobilisation de tous les acteurs du secteur pour le bon déroulement et la réussite de l'actuelle campagne agricole.