Situation au Liban: Session extraordinaire de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents

Le Conseil de la Ligue des Etats arabes a tenu, jeudi au Caire, une session extraordinaire au niveau des délégués permanents pour discuter des actions à déployer en solidarité avec le Liban en proie à une escalade militaire.



Dans une allocution lors de cette réunion, convoquée à l'initiative de l'Irak, l'ambassadeur du Maroc en Egypte, représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Mohamed Ait Ouali, a rappelé que le Maroc avait mis en garde contre toute propagation du confit qui risque d'entraîner la région dans un cycle interminable de violences, précisant que le Royaume rejette toute agression et toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Liban.



Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, Hossam Zaki, a de son côté exprimé la solidarité de la Ligue avec le gouvernement et l'ensemble du peuple libanais en cette période difficile, relevant que la réunion des délégués permanents auprès du Conseil de la Ligue arabe se tient dans un contexte "d'une extrême gravité pour toute la région".

Il a relevé que "la Ligue arabe et ses Etats membres avaient averti depuis des mois des dangers d'une guerre régionale, dont aucune partie ne serait épargnée".



Il a souligné que seule la voie diplomatique est à même de "répondre aux objectifs de toutes les parties et de ramener le calme à la frontière libano-israélienne, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies", notant que le Liban qui a souffert pendant des années de crises successives fait face aujourd'hui à de graves défis.