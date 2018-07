Signature d'une convention d'investissement entre le Maroc et le groupe chinois Citic Dicastal

Le Maroc et le groupe chinois Citic Dicastal ont signé, récemment à Rabat, une convention d'investissement pour la réalisation d'un projet industriel portant sur la production de jantes aluminium, nécessitant un investissement de 350 millions d'euros et permettant la création de 1.200 emplois.

En vertu de cette convention d'investissement signée par le ministre de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid et le vice-président de Citic Group Corporation et Chairman de Citic Dicastal, Xu Zuo, l’implantation de Citic Dicastal au Maroc se fera en deux phases, à Kénitra puis à Tanger, rapporte la MAP.

Le Groupe développera ainsi ses activités à l’Atlantic Free Zone, à Kénitra avec un démarrage de production prévu en fin 2019, puis renforcera sa présence au Maroc à travers une nouvelle implantation à Tanger Tech.

"Un pionnier mondial de production de jantes en aluminium vient nourrir l’écosystème PowerTrain et introduit au Maroc une activité à haute valeur ajoutée", s'est félicité M. Elalamy à l'occasion de la signature de cette convention d'investissement, ajoutant que la mise en œuvre de ce projet stratégique reflète la forte volonté du Maroc et de la Chine de renforcer leurs relations bilatérales, rehaussées suite à la visite de S.M le Roi Mohammed VI en Chine en mai 2016.

Ce projet d'envergure portera sur une capacité annuelle de production de 6 millions de pièces, dont une part de 90% sera destinée à l’exportation, a fait savoir M. Elalamy, relevant que la construction "devrait prendre moins de 10 mois".

L'automobile, premier secteur exportateur au Maroc, ne cesse de confirmer sa position en tant que locomotive de l’industrie nationale, a fait remarquer M. Elalamy, ajoutant que les efforts vont se poursuivre pour accompagner davantage ce secteur et atteindre, dans les prochaines années, l'objectif d'un taux d'intégration de 65%.

Pour sa part, M. Boussaid a salué la dynamique que connaît l'industrie automobile du Maroc, ayant positionné le Royaume dans la carte mondiale de l'automobile en tant que plateforme de production et d'exportation.

M. Boussaid s'est dit aussi ravi de voir un leader mondial de construction de jantes aluminium comme Citic Dicastal s'installer au Maroc, faisant part de son souhait de faire de ce projet d'industrie automobile "un véritable succès".

De son côté, M. Xu Zuo a déclaré que grâce à ce projet, Dicastal élargira sa couverture mondiale et contribuera au développement industriel du Maroc et aux échanges économiques sino-marocains.

Le Groupe Citic Dicastal dispose de 30 unités de production en Europe, en Amérique du Nord et en Chine dédiées à la production de composants automobiles légers et de jantes en aluminium. Il fournit les principaux constructeurs automobiles, notamment : Renault-Nissan, PSA, GM, Ford, FCA, Toyota, Volkswagen, BMW, Audi, etc.

Le projet de Citic Dicastal a fait l’objet d’un protocole d’accord signé en décembre 2017, sous la présidence effective de S.M le Roi Mohammed VI.