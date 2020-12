Signature d'un mémorandum d'entente relatif à la plateforme d'échange électronique des avocats

Un mémorandum d'entente a été signé, vendredi à El Jadida, entre le ministère de la Justice et l'Ordre des avocats d'El Jadida portant sur la formation à l'utilisation de la plateforme d'échange électronique des avocats.



Ce mémorandum d'entente, signé par le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, et le bâtonnier d'El Jadida, Mustapha Mogar, en présence notamment du gouverneur de la province d'El Jadida Mohammed El Guerrouj, vise à renforcer la coopération entre les deux parties, particulièrement en matière de formation des avocats à l'utilisation de la plateforme d'échange électronique.



La signature de ce mémorandum d'entente intervient conformément aux dispositions du plan de transformation numérique élaboré par le ministère visant la concrétisation d'une justice simplifiée et efficace, à travers le recours à la technologie moderne. Cette plateforme a pour objectif de faciliter l'échange électronique des documents entre les avocats et les tribunaux en confirmant leur authenticité via une signature électronique. Elle s'assigne également pour objectif d'archiver par voie électronique les dossiers des avocats, en leur permettant de les consulter à tout moment. Le ministère œuvre à l'accompagnement des formateurs des avocats du barreau d'El Jadida en leur fournissant le soutien technique nécessaire. Quant à l'Ordre des avocats, il s'engage, en vertu de l'accord, à coordonner avec le ministère de la Justice pour l'exploitation de la plateforme d'échange électronique.



Le directeur des équipements et de la gestion des biens au ministère de la Justice, Hassan El Barri, a indiqué, à cette occasion, dans une déclaration à la presse, que la visite du ministre à El Jadida s'inscrit dans le cadre d'une série de visites programmées dans différentes villes du Royaume. Le budget du programme d'investissement du ministère à El Jadida s'élève à 90.246.000 DH, a-t-il fait savoir, expliquant que ce programme comprend une série de projets en cours de réalisation, à savoir les centres judiciaires d'Azemmour et de Had Oulad Frej, l'aménagement de la section de la justice de la famille, ainsi que d'autres projets en cours d'étude. De son côté, le bâtonnier d'El Jadida a indiqué, dans une déclaration similaire, que l'accord conclu avec le ministère intervient pour accélérer les procédures judiciaires à distance et les assouplir pour une meilleure efficience judiciaire, suite à la pandémie de Covid-19 et ses différentes répercussions sur tous les plans.



Le ministre avait entamé sa visite au chantier judiciaire d'Azemmour dont les travaux dépassent 70%, alors que le budget s'élève à 13.753.000 DH. Il avait également présidé la cérémonie de remise de wissams Royaux à certains bénéficiaires et d'accueil de femmes adoules, et tenu des réunions avec des responsables judiciaires et administratifs.