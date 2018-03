Sidi Ifni : Sensibilisation sur les maladies graves

Plus de 3000 personnes de la province de Sidi Ifni ont bénéficié dernièrement d’une campagne médicale organisée par l’Association du Grand Atlas, section d’Agadir et du Sud en collaboration avec l’Ecole supérieure de la santé d’Agadir et l’Association de l’Action d’urgence de Rabat qui a mobilisé deux unités mobiles équipées pour les examens médicaux.

Au cours de cette campagne de trois jours, les équipes médicales mobilisées à cette fin ont pratiqué 50 opérations chirurgicales, 150 circoncisions à Sidi Ifni, Lakhsas et Tioughza.

Cette action humanitaire et de solidarité a nécessité la mobilisation d’un staff médical composé de 35 médecins spécialistes (gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie, cardiologie, dermatologie, endocrinologie et gastro-entérologie), 50 infirmières et 03 pharmaciens. De son côté, la Délégation provinciale de la santé a mis à la disposition des organisateurs le Centre de santé de Sidi Ifni, et les locaux et cadres nécessaires au bon déroulement de cette opération à Sidi Ifni, Lakhsas et Tioughza.

Le Dr.Solbi, coordinateur de la campagne et directeur de l’Ecole supérieure de la santé d’Agadir, a souligné que l’objectif de l’organisation de cette campagne consistait à rapprocher les prestations médicales spécialisées du plus grand nombre de bénéficiaires et notamment les populations des zones éloignées qui souffrent de l’insuffisance voire l’absence totale de médecins spécialistes.

Lors de cette campagne, Lahoucine Tagant, président de l’Association du Grand Atlas section d’Agadir et du Sud a remis, au nom de l’association, un lot de matériel médical, d’équipements de soins et de médicaments à l’Hôpital provincial de Sidi Ifni.

Et à cette occasion, il a souligné que l’objectif essentiel de l’association était de mettre l’accent sur le danger que représentent certaines maladies graves, notamment le cancer et les maladies cardio-vasculaires, et de sensibiliser les citoyens quant à leur dépistage précoce. Il a également précisé que l’association assurera le suivi post-opératoire des malades qui ont fait l’objet d’opérations chirurgicales gratuites dans le cadre de cette campagne médicale.