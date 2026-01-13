Settat : une campagne de solidarité au profit des sans-abri et des personnes âgées

Une campagne de solidarité au profit des sans-abri et des personnes âgées a été organisée, dimanche, au centre social pluridisciplinaire de Settat.



Cette initiative humanitaire, portée par l’Association "Anamil Dahabia" pour la créativité et l’innovation, en partenariat avec la délégation provinciale de l’Entraide nationale à Settat, vise à assurer protection et prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité, en particulier celles dépourvues d’un abri stable durant la saison hivernale.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Entraide nationale à Settat, Ahmed Jabrane, a indiqué que cette campagne, menée en coordination avec les services provinciaux et plusieurs associations partenaires, comprend l’organisation de tournées nocturnes visant à accueillir les personnes sans abri et à les protéger du froid, à travers des actions quotidiennes d’hébergement et de restauration.



Et d'ajouter que cette initiative a été marquée par l’organisation d’une cérémonie de solidarité au profit des personnes sans abri et des personnes âgées hébergées au centre social pluridisciplinaire, offrant des moments de partage, de réconfort et de joie, contribuant ainsi à alléger leurs souffrances.



Cette campagne, organisée à l’occasion de la commémoration du 82è anniversaire de la présentation du Manifeste de l’Indépendance, illustre les valeurs de cohésion entre le Trône et le peuple, et constitue une étape symbolique pour le renforcement des valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société marocaine.



De son côté, la présidente de l’Association "Anamil Dahabia" pour la créativité et l’innovation à Settat, Nabila Jaâouani, a affirmé, dans une déclaration similaire, que cette campagne de solidarité, ciblant les sans-abri et les personnes âgées, vise à ancrer les valeurs de solidarité et d'entraide, et à créer des moments humains de partage et de joie avec les catégories démunies.



Elle a précisé que cette initiative a comporté la distribution de vêtements et de repas au profit des hommes et des femmes hébergés au centre social, ainsi que l’organisation d’animations récréatives et artistiques destinées à apporter réconfort et bonne humeur à cette frange de la société, dans une atmosphère empreinte d’esprit familial et de solidarité humaine.



Cette campagne de solidarité ambitionne d’apporter un soutien moral et social aux bénéficiaires, de favoriser leur intégration au sein du tissu social et de s’inscrire en cohérence avec les orientations nationales visant l’amélioration des conditions des populations vulnérables et la consolidation des principes de justice sociale.