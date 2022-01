Session du Conseil national de l’USFP

Poursuivant les travaux de préparation du XIe Congrès national de l’USFP qui se tiendra les 28, 29 et 30 janvier, et conformément à la résolution du Conseil national lors de ses deux précédentes sessions, respectivement du 20 novembre et du 18 décembre 2021, le Conseil national du parti se réunira à distance ce jeudi 27 janvier à 18h30 selon l'ordre du jour suivant :

° Présentation parle secrétariat de la Commission préparatoire des amendements des organes du parti à propos des deux projets de documents, organisationnel et politique.

° Présentation pour adoption du projet de document intérieur concernant le XIe Congrès national.

°Présentation pour adoption des propositions relatives aux plateformes régionales.

° Présentation pour adoption des modifications proposées au projet de document encadrant le modèle organisationnel.