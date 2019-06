Session de formation sur la démocratie participative

En collaboration avec le ministère chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme a organisé récemment à Mohammédia une session de formation au profit de formateurs, en vue de mettre en œuvre les mécanismes de la démocratie participative.

Lors de son intervention, Mustapha El Khalfi, ministre chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, a mis en exergue la complémentarité et le consensus existant entre la démocratie représentative et celle participative tel que stipulé par la Constitution de 2011. Ce qui devrait constituer un acquis important quant à la participation des potentialités de la société civile dans la gestion des politiques et affaires publiques.

Et d’ajouter qu’il incombe à la société civile de saisir ces opportunités en vue de consolider les rapports entre les démocraties participative et représentative au service de l’intérêt général et dans l’objectif d’établir des passerelles de coopération entre les acteurs politique et associatif.

Mustapha El Khalfi a tenu à saluer l’action de l’Observatoire marocain de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme qui a organisé cette session de formation au profit de 28 encadreurs des deux sexes, relevant des différentes sections de l’Observatoire. Il a également relevé l’importance de la généralisation d’une telle action au sein des établissements scolaires, ce qui devrait permettre aux élèves de s’approprier les mécanismes et les techniques de la mise en œuvre de la démocratie participative, en plus d’acquérir les valeurs de citoyenneté et de tolérance dans la perspective de former des générations qui croient en la démocratie et la liberté d’expression, ainsi que la contribution à l’édification d’un Maroc pour tous.