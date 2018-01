Session de formation au profit des candidats au concours des enseignants contractuels

La Clinique juridique et le Laboratoire de recherches sur la transition démocratique comparée organisent en partenariat avec la Faculté des sciences juridiques et sociales de Settat, l’Université Hassan I et la Direction provinciale du ministère de l’Education nationale (Settat), la seconde session de formation au profit des candidats qui passeront bientôt des examens oraux pour le recrutement des enseignants contractuels 2017-2018 aux différentes Académies régionales de l’éducation et de formation.

Cette session sera organisée ce vendredi 19 janvier à 9 heures à l’amphi central de la FSJES à Settat.

Il convient de rappeler qu’une autre session de formation a été organisée au début du mois courant à la même faculté au profit de cette catégorie. Pas moins de 300 participants ont pris part à cette session qui a connu un franc succès, selon le doyen de la Faculté, Rachid Essaid et le professeur Mohammed Boujnoun, l’un des organisateurs de cet évènement.

Il y a lieu de signaler que le déroulement des délibérations et l'annonce des résultats finaux de l'épreuve écrite devaient avoir lieu hier. Les examens oraux, quant à eux, auront lieu du 20 au 24 janvier et la publication des résultats définitifs le 31 janvier.