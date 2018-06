Session de formation au profit de collectifs et associations de la migration

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) organise les 21 et 22 juin à l’Institut national de formation aux droits de l’Homme-Driss Benzekri à Rabat, une session de formation au profit de collectifs et associations œuvrant dans le domaine de la migration au Maroc.

Cette session de formation a pour objectif d’accompagner une trentaine d’associations de migrants dans leurs missions d’animation, de protection et de promotion des droits des migrants, indique un communiqué du CNDH. Elle a pour finalité de développer et renforcer les capacités en matière de gestion et de management des associations (règles statutaires, gestion et gouvernance des associations), ajoute la même source.

Les associations participantes auront également l’occasion de prendre connaissance des techniques et modalités de montage, de gestion et d’évaluation des projets au sein des associations.

Il convient de rappeler que, suite à l’adoption par le Maroc de la nouvelle politique migratoire en septembre 2013, le plaidoyer mené par le CNDH et les organisations de la société civile marocaine d’accompagnement des migrants a permis la reconnaissance juridique de plusieurs associations, la régularisation administrative des membres de leurs bureaux, ainsi que la facilitation de l’obtention du récépissé de création de celles qui ont fait le dépôt de leur dossier auprès des autorités.