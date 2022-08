Série de mesures pour intégrer les étudiants de retour d'Ukraine aux établissements nationaux d'enseignement supérieur

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a annoncé un ensemble de mesures en vue de faciliter l'intégration des étudiants de retour d'Ukraine aux établissements nationaux d'enseignement supérieur.



Dans un communiqué, le ministère annonce pour les étudiants en cours de formation de base en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, l'organisation d'une épreuve écrite pour tous les niveaux des trois filières le samedi 24 septembre prochain.



Cette épreuve portera sur le niveau auquel l'étudiant est inscrit en Ukraine pour l'année universitaire (2021-2022) et sa réussite lui donnera le droit de s'inscrire au même niveau pour l'année (2022-2023). Ainsi, les inscriptions à ses épreuves sont ouvertes du 3 au 16 septembre 2022 en deux phases, à savoir une inscription en ligne via une plateforme aménagée à cet effet, permettant au candidat de préciser son choix des universités dans lesquelles il souhaite s'inscrire et de télécharger son dossier et, par la suite, le dépôt du dossier papier dans l'un des centres selon le choix de l'étudiant: l'Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca pour la médecine, l'Université internationale Abulcasis des sciences de la santé de Rabat pour la pharmacie et l'Université Internationale de Rabat pour la médecine dentaire, explique le communiqué.



Les épreuves de médecine se dérouleront à l'Université Mohammed VI des sciences de la santé de Casablanca, celles de pharmacie à l'Université internationale Abulcasis des sciences de la santé de Rabat et les épreuves de la médecine dentaire se tiendront à l'Université internationale de Rabat, ajoute le communiqué, précisant que les résultats seront annoncés le samedi 24 septembre 2022.



Les inscriptions seront ouvertes du mardi 27 au vendredi 30 septembre tout en adoptant le principe de mérite (points obtenus lors de l'épreuve) pour la répartition des étudiants selon les universités et la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des étudiants admis dans les différents établissements, relève-t-on.



S'agissant des étudiants en cours de spécialisation, le ministère annonce la possibilité d'effectuer des stages au sein des institutions hospitalières nationales pour une durée de 6 mois, renouvelable si nécessaire, sous la tutelle des facultés publiques, à condition d'un accord et d'une coordination avec les universités ukrainiennes concernées afin de mener à bien ces formations en vue d'obtenir les diplômes.



Les dossiers des personnes concernées doivent être déposés à l'une des facultés de médecine et de pharmacie ou de médecine dentaire la plus proche au domicile de l'étudiant.



Pour les filières d'ingénierie, architecture, médecine vétérinaire et autres, les modalités d'accès des étudiants concernés aux établissements nationaux d'enseignement supérieur ont été déterminées en coordination avec les départements ministériels concernés. Les différentes épreuves seront programmées courant septembre 2022 et le ministère s'emploiera à informer les personnes concernées des différentes dates, conclut le communiqué.