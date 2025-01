Serie A : Naples domine la Fiorentina et passe seul en tête 

Naples a pris seul les commandes du Championnat d'Italie en surclassant la Fiorentina 3 à 0 samedi à Florence lors d'une 19e journée disputée sans les autres cadors de Serie A engagés en Supercoupe d'Italie.



Le Napoli a pris l'avantage à la 29e minute sur un exploit du Brésilien David Neres, parti du milieu de terrain, qui, après un relais avec Romelu Lukaku, a slalomé dans la défense de la Fiorentina. Lukaku a doublé la mise sur penalty (54), puis Scott McTominay a profité d'un mauvais renvoi de la défense de la "Viola" pour tromper son ancien coéquipier à Manchester United, David De Gea (68). Naples (44 pts) a retrouvé le fauteuil de leader qu'il a déjà occupé de la 6e à la 14e journées, avec trois points d'avance sur l'Atalanta Bergame et quatre sur l'Inter Milan.



L'équipe d'Antonio Conte a décroché sa 13e victoire depuis août, soit autant que durant toute la saison 2023-24 conclue, en tant que champion en titre, à une catastrophique 10e place. "Avoir 44 points à ce stade du championnat, c'était inimaginable en début de saison, c'est un grand motif de fierté pour cette équipe qui travaille bien", a reconnu l'entraîneur-adjoint Cristian Stellini après ce dixième match sans concéder de but.



L'Atalanta, battue jeudi par l'Inter en demi-finale de la Supercoupe d'Italie à Riyad, et l'Inter, qui affrontera l'AC Milan en finale de cette compétition lundi, disputeront leur match en retard de la 19e journée respectivement contre la Juventus Turin le 14 février et contre Bologne le lendemain.



L'Inter a un second match en retard à disputer, celui contre la Fiorentina arrêté début décembre après le malaise cardiaque d'Edoardo Bove, qui n'a pas encore été reprogrammé. De son côté, la Fiorentina, troisième après la 12e journée, marque le pas: elle a concédé une troisième défaite en quatre matches et rétrogradé à la sixième place (32 pts).