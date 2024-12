Serie A. L’Atalanta arrache le nul et reste en tête

L'Atalanta s'est arrêtée à onze victoires consécutives en Championnat d'Italie, mais a conservé sa première place en arrachant le nul face à la Lazio (1-1), samedi lors de la 18ème journée.



L'Atalanta a bien failli finir son historique année 2024 sur une défaite: alors qu'elle n'a plus perdu depuis le 24 septembre, la "Dea", lauréate de la Ligue Europa en mai dernier, le deuxième titre de sa longue histoire, a longtemps subi la loi de la Lazio au Stade olympique de Rome.



Parfaitement lancé dans l'axe par l'Argentin Taty Castellanos, le Nigérian Fisayo Dele-Bashiru a ouvert la marque à la 27ème minute.

Mais l'Atalanta s'est réveillée en seconde période et a logiquement égalisé à la 88ème minute grâce à Marco Brescianini, entré peu avant.



"On a souffert en première période, on a beaucoup mieux joué après la pause pour bien finir l'année 2024, la meilleure de notre histoire. Cela sera difficile de faire mieux en 2025", a souligné Gian Piero Gasperini.

L'Atalanta reste en tête avec ses 41 points, soit un de plus que l'Inter qui l'a délogée pendant trois heures du fauteuil du leader.



Après une première période sans éclat, le champion d'Italie en titre a écoeuré Cagliari et enchaîné une cinquième victoire de suite en marquant trois buts en seconde période (3-0), dont le premier depuis presque deux mois de Lautaro Martinez.



"On a dû s'employer pour s'imposer face à une équipe qui n'a fait aucun complexe. Cette victoire clôt une année 2024 mémorable avec la conquête de la deuxième étoile" pour le vingtième titre de champion, s'est réjoui Simone Inzaghi.



L'Inter et l'Atalanta, au coude à coude en championnat, vont s'affronter dans moins d'une semaine, le 2 janvier, en Arabie saoudite en demi-finale de la Supercoupe d'Italie.