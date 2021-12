Sérénité et responsabilité : L’exemple édifiant servi par l’USFP

Chafik

Notre organisation partisane devrait être plus ouverte, plus efficace et efficiente

Pour sa part, Mohamed Mouhib a indiqué que la Commission de logistique prévoit deux options : ou bien on organise le Congrès national en distanciel ou bien en présentiel. Cela dépend de l’évolution de la situation sanitaire dans notre pays.« Le plus important, c’est que toutes les correspondances et démarches administratives pour réserver des centres d’estivage devant accueillir les congressistes ont été faites dans toutes les régions du Royaume », a-t-il précisé.Le président de ladite commission a également souligné que celle-ci entamera effectivement à partir de cette semaine la mise en œuvre des résolutions et recommandations de la Commission préparatoire et du Conseil national du parti. « La Commission de logistique a pour but de mettre en œuvre les décisions du Conseil national et garantir les meilleures conditions pour la tenue du prochain Congrès national», a-t-il fait savoir.Selon lui, la Commission de logistique prévoit trois étapes importantes. La première consiste à l’organisation de débats autour des projets de résolution élaborés par les deux commissions organisationnelle et politique dans toutes les provinces et régions du Maroc.Dans la deuxième étape, la Commission de logistique veille à fixer la liste des adhérents et à l’élection des congressistes sous la supervision des organes partisans compétents. «Notre devoir est de garantir de bonnes conditions pour que cette étape se déroule en toute transparence et dans un climat de fraternité.Vous avez un rôle important à jouer pour assurer le succès de cette étape», a souligné Mohamed Mouhib en s’adressant aux membres du «parlement» du parti de la Rose.Concernant la troisième étape, le membre du Bureau politique a assuré que les travaux des deux premiers jours(vendredi et samedi) du Congrès national se dérouleront au niveau de plateformes régionales mises en place à cet effet. Durant cette phase organisée à distance, les congressistes au niveau de chaque région approuveront les rapports moral et financier et les projets de résolution et éliront les membres du Conseil national et des secrétariats régionaux.Par la suite, les travaux du troisième jour du Congrès(dimanche)se dérouleront en présentiel à Bouznika en présence des membres élus du Conseil national et des secrétariats régionaux pour élire le prochain Premier secrétaire du parti.