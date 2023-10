Séisme d'Al Haouz: Colonie de vacances à Tanger au profit des enfants des familles sinistrées

La ville de Tanger abrite une colonie de vacances éducative, au profit des enfants issus des familles touchées par le séisme d’Al Haouz et des zones avoisinantes.



Une cérémonie d'accueil au profit d’une centaine d’enfants issus des zones sinistrées a été organisée, au Centre national d'estivage de la Forêt diplomatique de Tanger, à l'initiative d'élus, d’acteurs de la société civile et de l’Instance de l'équité, de l'égalité des chances et de l'approche genre, a indiqué un communiqué du Conseil préfectoral de Tanger-Assilah.



Cette initiative vise à offrir un soutien psychologique et éducatif à ces enfants, a précisé la même source, notant que cette colonie éducative et solidaire est encadrée par plusieurs associations, sous la supervision de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de la direction de la jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Un appui logistique a été déployé par plusieurs acteurs institutionnels et civils, et des élus, pour réussir les activités organisées au profit des enfants participant à cette colonie.