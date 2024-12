Sécurité routière. Jean Todt : La Conférence de Marrakech, un événement extrêmement important pour faire face à une pandémie endormie

La 4ème Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, qui se tiendra du 18 au 20 février à Marrakech, représente un événement “extrêmement important” pour faire face à cette “pandémie endormie” que représentent les accidents sur les routes dans le monde, a affirmé, mardi à Genève, l’Envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU pour la sécurité routière, Jean Todt.



Dans une déclaration à la MAP à l’issue d’une réunion qu’il a présidée au Palais des nations, en présence du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA), Benacer Boulaajoul, et de plusieurs responsables d’agences onusiennes, M. Todt a salué les efforts du Maroc en matière de sécurité routière qui lui ont valu d’être choisi pour accueillir cette conférence. “Le Maroc se prêtait parfaitement bien pour accueillir cette grand-messe mondiale de la sécurité routière”, a-t-il souligné.



Le responsable onusien s’est notamment félicité du fait que le Maroc a décidé “au plus haut niveau de l’Etat de mettre dans l’agenda du gouvernement la question de la sécurité routière”. “C’est quelque chose de capital. Il reste des efforts à faire, mais le Maroc dispose de tous les atouts et de tous les ingrédients pour que le pari soit gagné”, a assuré ce grand ami du Royaume.



Par ailleurs, M. Todt a indiqué que la réunion de ce mardi a été « une bonne opportunité » de présenter la Conférence de Marrakech et de voir comment travailler ensemble pour renforcer l’agenda de cet événement qui va être dédié spécifiquement et intégralement à faire face à cette “pandémie endormie” que représentent les accidents sur les routes dans le monde.



Cette réunion s'inscrit dans le cadre d’une série d’activités entamées lundi par la délégation marocaine, conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, pour promouvoir la conférence de Marrakech.