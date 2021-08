Deux secousses telluriques de magnitude 3,5 et 3,6 degrés sur l’échelle de Richter ont été enregistrées, samedi, dans la province de Driouch, a indiqué l’Institut national de géophysique (ING).



La première secousse d’une magnitude de 3,5 sur l’échelle de Richter s’est produite à 00h 25min 28sec (GMT+1), a précisé le Réseau national de surveillance et d’alerte sismique, relevant de l’ING, dans un bulletin d’alerte sismique.



Survenue à une profondeur de 26 km, la secousse, qui a été ressentie, s’est produite à une latitude de 35.500°N et une longitude de 3.658°W, selon la même source.

La deuxième secousse d’une magnitude de 3,6 sur l’échelle de Richter s’est produite à 00h 35min 06sec (GMT+1).



La secousse, survenue à une profondeur de 09 km et qui a également été ressentie, s’est produite à une latitude de 35.567°N et une longitude de 3.612°W.