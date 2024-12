Sean Penn salue l’excellence marocaine

Le FIFM, rendez-vous incontournable des amateurs du septième art, a une fois encore confirmé son statut d’événement de premier plan. La 21ème édition, qui illumine actuellement la cité ocre, a été le théâtre de réflexions profondes sur l’évolution du cinéma mondial, portées par des voix prestigieuses telles que celle de Sean Penn.



Lors d’une conférence de presse empreinte de sincérité et de passion, le réalisateur et acteur américain a rendu un hommage appuyé à cette manifestation. «Le Festival international du film de Marrakech s’est imposé parmi les plus prestigieux rendez-vous cinématographiques à l’échelle mondiale », a-t-il affirmé. Ces mots, lourds de sens, traduisent non seulement la reconnaissance d’un géant de l’industrie mais aussi la place croissante qu’occupe le Maroc sur l’échiquier culturel international.



Le succès du Festival, selon Sean Penn, repose en grande partie sur la qualité des films présentés, qui témoignent de l’envergure de l’événement. A travers cette diversité d’œuvres, Marrakech est devenue une véritable plateforme de dialogue entre les cultures, où la créativité se conjugue à l’audace.



L’hommage rendu à Sean Penn, marqué par l’emblématique remise de l’Etoile d’Or par l’actrice italienne Valeria Golino, souligne également l’importance des figures tutélaires dans l’industrie cinématographique. En retraçant les moments clés de sa carrière, riche en performances légendaires comme dans Mystic River ou Harvey Milk, l’acteur a rappelé que le cinéma n’est pas qu’un art visuel, mais un puissant moyen d’explorer la condition humaine.



L’édition actuelle a également été marquée par des éloges pour le cinéma marocain, notamment le documentaire La Mère de tous les mensonges d’Asmae El Moudir, lauréat de l’Etoile d’Or en 2022. Qualifié de « remarquable » par Penn, ce film incarne l’évolution du cinéma national, capable de rivaliser avec les plus grandes productions internationales. Il illustre aussi l’engagement du Festival à promouvoir des talents locaux et à offrir une tribune à des voix uniques et puissantes.



Cependant, tout n’est pas lumière sous les projecteurs. Sean Penn a également abordé les défis auxquels est confrontée l’industrie, notamment l’impact des plateformes de streaming. Si celles-ci ont démocratisé l’accès aux films, elles ont réduit la présence des œuvres étrangères dans les salles américaines, privant le public d’expériences immersives et collectives essentielles à l’appréciation du cinéma.



Dans une leçon d’humilité, Sean Penn a partagé une réflexion sur sa carrière : «La meilleure leçon que j’ai apprise, c’est de ne jamais cesser d’apprendre». Ces mots résonnent comme un appel à l’audace et à la remise en question, valeurs qui définissent non seulement son parcours mais aussi l’esprit du Festival.



Organisé avec une rigueur irréprochable, le Festival international du film de Marrakech n’est pas qu’un événement : c’est un hommage à la magie du cinéma et à son pouvoir de rassembler. Pour Sean Penn, comme pour des milliers de cinéphiles, la destination Maroc est une découverte enrichissante. Marrakech, avec ses décors envoûtants et son hospitalité légendaire, s’impose comme le théâtre idéal pour célébrer le cinéma dans toute sa splendeur.