"Scream" en tête du box-office nord-américain

La nouvelle version de la saga "Scream", qui a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, confirme l'engouement pour les films d'horreur en détrônant "Spider-Man", resté un mois premier du classement, selon les estimations provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiées dimanche. "Scream", cinquième du nom, a encaissé 30,6 millions de dollars dans les cinémas américains et canadiens de vendredi à dimanche, et devrait atteindre les 35 millions au terme de ce long week-end avec un lundi férié aux Etats-Unis, où l'on commémore le leader de la lutte pour les droits civiques Martin Luther King. Le film de Paramount, qui met à l'affiche les stars de la version originale de 1996 Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquette, est une bonne nouvelle de plus pour l'industrie qui tente toujours de se remettre des longs mois de salles fermées en raison de la pandémie. L'autre vraie bonne nouvelle reste "Spider-Man: No Way Home", dernier épisode en date des aventures de l'homme-araignée, qui passe deuxième avec des recettes honorables pour une cinquième semaine, de 20,8 millions (26 millions attendus en comptant lundi), après être resté solidement cramponné à la tête du box-office pendant quatre semaines. Le film de Sony, premier de l'ère Covid à avoir récolté plus d'un milliard de dollars en comptant l'international, a désormais rapporté 704 millions de dollars en Amérique du Nord. Troisième sur le podium, le film d'animation des studios Universal "Tous en Scène 2" perd une place avec 8,2 millions ce week-end (10 millions attendus sur quatre jours), et 119 millions en quatre semaines d'exploitation. Autre produit Universal, les espionnes de "355", interprétées par les actrices Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o et Fan BingBing, descendent aussi d'un cran, à la quatrième place, avec 2,3 millions. Enfin, toujours dans le domaine du renseignement, "The King's Man", préquel des films d'espionnage "Kingsman", avec les acteurs Ralph Fiennes, Gemma Arterton et Rhys Ifans, est cinquième avec un résultat similaire.