Sanlam Maroc : L'AMMC juge recevable le projet d'OPA obligataire

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a déclaré, lundi, recevable le projet d’offre publique d’achat (OPA) initié par Sanlam Emerging Markets Proprietary Limited, Allianz Europe B.V, Sanlam Allianz Africa Proprietary Limited, et Sanlam Pan Africa Maroc S.A, sur les actions Sanlam Maroc au prix unitaire de 1.320 dirhams.



Cette OPA portera sur la totalité des actions non détenues par les initiateurs, soit un total de 1.575.607 actions, représentant 38,27% du capital et des droits de vote de Sanlam Maroc, indique l'AMMC dans son avis de recevabilité de ce projet.



Les initiateurs offrent aux autres actionnaires de Sanlam Maroc la possibilité d'acquérir leurs actions au prix de 1.320 dirhams par action. D'un commun accord entre les initiateurs de l'offre, Sanlam Pan Africa Maroc se porte acquéreur de toutes les actions apportées à l'offre, étant entendu que les membres de l'action de concert demeurent solidairement responsables des obligations qui leur sont faites en vertu de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, rapporte la MAP.



Compte tenu du caractère obligatoire de l'Offre, aucun seuil de renonciation n'est envisagé par les initiateurs dans le cadre de l'offre. Sanlam Pan Africa Maroc s'engage de manière ferme et irrévocable à acquérir la totalité des actions apportées à l'offre.



Le calendrier définitif de l'opération, qui doit être préalablement validé par la Bourse de Casablanca, sera fixé ultérieurement, fait savoir l'AMMC qui demandera à la Bourse de reprendre la cotation de la valeur de Sanlam Maroc, suspendue après le dépôt, le 08 septembre dernier, du projet d'OPA.



L'AMMC a examiné les caractéristiques du projet d'offre au regard des principes énoncés par l’article 13 de la loi 26-03, notamment les principes de transparence et d'égalité de traitement des actionnaires. A ce titre, l’AMMC a relevé que le critère d'égalité de traitement est respecté dans la mesure où l'offre vise l'ensemble des porteurs des titres Sanlam Maroc non détenus par les initiateurs de l'offre.



En outre, l'Autorité, en application de l'article 29 de la même loi, a soumis le projet d'offre au ministère de l'Economie et des Finances en vue de l'appréciation dudit projet au regard des intérêts économiques stratégiques nationaux. Le ministère a notifié sa non-objection sur le projet d'offre publique d'achat.