“Samak talent ” du 5 au 6 avril à Ouarzazate

Le «Samak talent» est de retour. Le concours spécialisé dans la gastronomie des produits de mer aura lieu les 5, 6 et 7 avril courant à l’Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique de Ouarzazate. Organisé par Maroc Bleu et le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, ce concours est une initiative qui s’aligne sur les objectifs de la Stratégie Halieutis qui vise à augmenter à l'horizon 2020 la consommation des produits de pêche. Pour les organisateurs, il s’agit d’une manifestation culturelle par excellence qui rassemble les professionnels du secteur de la pêche maritime, hôtellerie et tourisme, scientifiques et chercheurs dans la gastronomie, sans oublier les grands chefs cuisiniers, les amateurs et le grand public autour des arts culinaires raffinés des produits de mer. Cet évènement comprendra également des séminaires et des expositions de posters illustrant la diversité des produits de mer marocains de faire connaître les produits de pêche d’une part, mais aussi afin de présenter les plats de poisson internationaux d’autre part.

Concernant le choix de la ville de Ouarzazate, les organisateurs estiment qu’il n’a pas été arbitraire; bien au contraire, il entre dans le cadre de la promotion de la consommation des produits de mer dans les villes éloignées du littoral. En effet, la ville de Ouarzazate est l'une des villes les plus touristiques du Royaume. Il convient donc de promouvoir la consommation des produits de mer pour améliorer l'équilibre alimentaire des populations dans les zones montagneuses au-delà de l’Atlas et du Sahara oriental, où la consommation du poisson est très faible.