Salafin affiche un résultat net de 72,3 MDH au premier semestre

Le résultat net de Salafin, société marocaine de crédit à la consommation, filiale de BMCE Bank of Africa, s'est chiffré à 72,3 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019. Ce résultat ressort en repli de 13,7% par rapport à juin 2018 proforma (évolutions basées sur les agrégats des deux sociétés Salafin et Taslif) et en hausse de 5,4% par rapport à juin 2018 (Salafin stand alone), indique la société dans un communiqué, ajoutant que la rentabilité financière des fonds propres a atteint 20,8%.

S'agissant du produit net bancaire (PNB) au titre du S1-2019, il s'est situé à 221 MDH, en recul de 8,5% par rapport à fin juin 2018 proforma et en amélioration de 18% par rapport à fin juin 2018 (Salafin stand alone), relève la même source, précisant que l'encours de crédit au 30/06/2019 s'est établi à 3.656 MDH, en baisse de 2,4% par rapport à décembre 2018. Ce recul est expliqué principalement par la baisse de 6% des encours des opérations de location avec option d'achat (LOA).

Par ailleurs, rapporte la MAP, la marge d'intérêt sur les opérations de crédit et le résultat des opérations de location avec option d'achat (LOA) ont diminué de 10,7% à 152,4 MDH au S1-2019 (en hausse de 29,5% par rapport à juin 2018 Salafin Stand Alone). Cette baisse est liée principalement à la pression concurrentielle sur les taux de vente durant les dernières années.

Pour ce qui est de la marge sur commissions, elle a reculé de 5,5% par rapport à juin 2018 proforma pour atteindre 63,8 MDH (contre une baisse de 3,5% par rapport à juin 2018 Salafin Stand Alone). Les charges générales d'exploitation (post fusion) au 30/06/2019 ont présenté un solde de 70 MDH, en repli de 2,8% par rapport au proforma de la même période de l'exercice précédent, mais en progression de 31,6% par rapport à juin 2018 SALAFIN Stand Alone.

Le premier semestre 2019 a connu le démarrage du projet d'intégration de la fusion Salafin-Taslif décidée par l'assemblée générale du 31/12/2018. L'ensemble des ressources des deux entités ont été mobilisées pour la réussite de ce projet.