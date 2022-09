Saison culturelle de la Maison de la poésie de Marrakech

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech a procédé au lancement de sa nouvelle saison culturelle et poétique (2022-2023) par des Portes ouvertes organisées du 01 au 10 septembre courant.



Ces portes ouvertes visent la communication et l’interaction avec le public et les passionnés de la poésie, indique un communiqué de cette institution culturelle, relevant que Dar Chiir a mis à la disposition du public des formulaires et des enquêtes pour interagir avec ses propositions et ses attentes en relation avec la programmation poétique et culturelle annuelle de la Maison ainsi que pour inscrire les nouveaux bénéficiaires des ateliers de l’écriture poétique.



Ces journées de communication seront marquées par l’organisation de rencontres directes avec des représentants d’institutions culturelles et éducatives et une pléiade d’écrivains, poètes, artistes et hommes des médias, ajoute la même source, indiquant que la programmation sera enrichie par plusieurs nouvelles activités qui viennent s’ajouter à celles organisées par Dar Chiir.



Ces activités visent à fêter la diversité de la poésie marocaine, tout en s’ouvrant sur les sensibilités et expériences de la poésie marocaine moderne ainsi que sur les jeunes expériences et voix poétiques. Elles prennent en compte aussi les mutations qu’a connues la poésie contemporaine et visent à traiter de plusieurs questions telles que le rôle du poète dans le monde d'aujourd’hui ainsi que la présence de ce genre artistique et littéraire dans le système sociétal.



Selon le communiqué, Dar Chiir de Marrakech est devenue une pépinière pour la formation de jeunes dans les domaines de l’écriture poétique, relevant qu’elle ne cesse de renouveler sa programmation culturelle selon une nouvelle vision prenant en compte la promotion de la poésie et consacrant les valeurs d’amour, de paix et de coexistence.



Au cours de cette saison, la Maison de la poésie vise la diversification de sa programmation, l’ouverture sur le Sud marocain et la présentation d’expériences et de sensibilités poétiques et artistiques de la poésie marocaine, tout en poursuivant son ouverture sur des expériences universelles et le dialogue entre la poésie et les autres formes artistiques (théâtre, musique).



Créée en septembre 2017, en vertu d’un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, la Maison de la poésie de Marrakech se donne pour mission la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de la poésie marocaine.