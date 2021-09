Saisie de sommes importantes en dirhams et en devises à Tanger Med

Les éléments de la douane opérant au port Tanger Med ont saisi, samedi, des sommes importantes en dirhams et en devises, qu'un Marocain résidant à l’étranger tentait d’introduire sur le territoire national sans déclaration préalable.



Les éléments de la douane chargés du contrôle des voyageurs à l'entrée du territoire ont ainsi saisi, lors d'un contrôle de routine, les sommes de 75.240 euros et 13.800 dirhams, que le mis en cause tentait d’introduire sur le territoire national sans une déclaration préalable auprès de l’Administration des Douanes et impôts indirects (ADII), a-t-on appris de source douanière.



Ces sommes ont été découvertes dissimulées dans les bagages personnels du MRE, qui conduisait un véhicule immatriculé en France, précise la même source. Le Marocain résidant en France a été auditionné par les services des douanes avant d'être remis à la police judiciaire, sous ordre du parquet compétent, pour complément d’enquête.