Saisie de 2 tonnes de chira à Agadir: Sept personnes interpellées

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir ont procédé, dernièrement, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l'interpellation de sept personnes âgés entre 20 et 57 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue, l'organisation de l'immigration illégale et la traite humaine. Trois prévenus ont été interpellés à Agadir, dont le suspect principal qui a été appréhendé dans la zone d'Iligh, sur la base d'un avis de recherche national pour trafic international de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant qu'une coordination sur le terrain avec les éléments de la Gendarmerie royale territorialement compétente a permis d'interpeler un quatrième suspect dans la zone de Taghazout, à quelque 30 km au nord d'Agadir. Les opérations de fouilles menées dans un domicile exploité par les suspects à Taghazout ont permis d'interpeller trois candidats à l'immigration illégale, en plus de la saisie de 64 ballots de chira destinés au trafic international, d'un poids total de deux tonnes, d'une embarcation pneumatique, d'une quantité de carburant ainsi que des équipements et du matériel logistiques de navigation maritime, précise la DGSN dans un communiqué. Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les éventuelles ramifications et les complices impliqués dans cette activité criminelle, conclut le communiqué.