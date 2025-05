Saint-Hubert, une race de chien utilisée par la police cynotechnique pour retrouver les personnes portées disparues

Les forces de police cynotechnique ont recours à la nouvelle race de chien "Saint-Hubert" pour renforcer les capacités des différents services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notamment dans la recherche de personnes portées disparues.



Le déploiement des chiens "Saint-Hubert", connus pour leur intelligence et leur caractère affectueux, est l'une des nouveautés annoncées lors des sixièmes Journées portes ouvertes (JPO) de la DGSN, qui se tiennent à El Jadida.



A cet égard, le stand de la police cynotechnique mis en place dans le cadre de ces JPO constitue l'opportunité pour les nombreux visiteurs, en particulier les enfants et les jeunes, de s'enquérir de cette race, qui a renforcé les rangs des unités canines, ainsi que des différentes missions dévolues à ces équipes.



Cette race originaire de Belgique est connue pour sa grande taille et son caractère calme. Ces chiens préfèrent vivre en groupe, ce qui facilite leur rôle au sein des unités canines.

Leur caractéristique la plus distinctive est l’odorat puissant, qui leur permet de suivre une piste sur de longues distances, d'où leur utilité dans les tâches liées à la recherche de personnes portées disparues.



"Saint-Hubert est une race connue pour son intelligence et sa force, et ce qui la distingue principalement est son odorat très développé", a souligné l'officier de police Youssef Njim du département de la police cynotechnique relevant de la Direction de la police judiciaire, ajoutant que ces chiens sont utilisés pour retrouver les personnes portées disparues.



Ils sont actuellement entraînés au sein du service de la police cynotechnique de Rabat dans plusieurs domaines, tels que la recherche de personnes disparues, d'enfants perdus et de personnes évadées de prison, a-t-il indiqué, faisant savoir qu'ils achèveront leur entraînement au début de l'année prochaine avant d'entamer leurs missions.



Pendant ce temps, les équipes de la police cynotechnique continuent d'exercer leurs fonctions dans un certain nombre d'autres domaines vitaux, notamment la sécurité des stades, l'organisation d'événements majeurs, la recherche de drogues et de faux billets, ainsi que la détection d'explosifs, d'armes, de munitions et de fumigènes.



Cette année, le rôle de ces équipes a été mis en avant à travers leur contribution à la résolution d’un certain nombre de crimes complexes. Récemment, des chiens relevant de l'équipe cynotechnique ont pu localiser des parties du corps de deux victimes d'un crime.



Les chiens policiers entraînés jouent un rôle important dans le système de sécurité. Ils sont présents dans divers protocoles de sécurité et de sûreté pour maintenir l'ordre public et ils représentent un partenaire clé dans les opérations de surveillance des frontières, les missions de secours et de sauvetage ainsi que les raids et les interventions à haut risque.



En raison de l'utilisation croissante de chiens policiers dressés, la DGSN a procédé au développement des structures organisationnelles de la police cynotechnique, en investissant dans de nouveaux types de chiens policiers dressés et en s'ouvrant sur des spécialités plus complexes, telles que la détection de billets de banque, l'excavation de cadavres et la détection de nouveaux types de drogues synthétiques.



La 6e édition des JPO de la DGSN a pris fin hier au Parc des expositions Mohammed VI d'El Jadida et elle a été placée sous le thème: "Fiers de servir une nation millénaire et un Trône glorieux", en concomitance avec la célébration du 69e anniversaire de la création de la DGSN.



Cet événement visait à soutenir l'ouverture de l'institution de la sûreté nationale sur son environnement social et à informer le public des missions menées par les différentes unités mobilisées au service des citoyens, pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens, et maintenir l'ordre public.



Il a permis également de présenter les équipements, moyens et technologies de pointe mis à la disposition des services de sécurité.