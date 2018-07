Safi abritera en janvier 2019 le 1er Sommet africain de technologie et d’innovation “Africa Technovate”

La ville de Safi abrite du 21 au 25 janvier 2019 le 1er Sommet africain de technologie et d’innovation “AFRICA TECHNOVATE”.

Co-organisé par “BC Skills” et l’Africa Global Emergence Center (AGEC), en collaboration avec l’UNESCO Science, la Banque africaine de développement (BAD) et d’autres organismes d’influence internationale, ce premier sommet africain dédié à la technologie et à l’innovation, réunira plus de 2.000 intervenants publics et privés représentant les plus grandes structures internationales dans le domaine des NTIC, indique un communiqué des organisateurs.

L’objectif principal du sommet est d’explorer et d’élaborer des politiques, des options de financement et diverses voies pour tirer parti de la technologie et de l’innovation pour fournir des infrastructures et des services dans des secteurs critiques vers la transformation économique et la durabilité de l’Afrique, rapporte la MAP.

D’après Mohammed Jebbar, président de la société BC SKILLS, “tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce rendez-vous de grande envergure et qui se tiendra dans le sillage de la stratégie nationale orientée vers une coopération plus accrue avec notre continent africain”.

Pour les co-organisateurs de ce sommet, la technologie et l’innovation sont les deux clés à même de donner à l’Afrique les moyens de se prendre en charge et d’affronter ses défis et ce par ses propres moyens.

Dans ce contexte, la ville de Safi a abrité, mardi, une cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente des organisateurs marocains et ghanéens pour le lancement des préparatifs du sommet.

Le but de ce protocole d’entente est d’établir un partenariat entre Africa Global Emergence Centre et BC Skills visant à fournir une plate-forme pour présenter l’expertise, les potentiels et les opportunités disponibles dans la technologie et l’innovation pour les entreprises et l’industrie, les responsables des politiques, les dirigeants politiques, les champions et les chercheurs pour l’Afrique de la croissance économique et la transformation.