Saadia Ladib et Dalia El Behery mettent la lumière sur les moments marquants de leur carrière au FIFFS

Les stars du cinéma arabe, la Marocaine Saadia Ladib et l'Egyptienne Dalia El Behery, ont mis, mardi à Salé, la lumière sur les moments marquants de leur carrière artistique, lors d'une rencontre organisée en marge de la 17e édition du Festival international du film de femmes (FIFFS).



S'exprimant à l’occasion d'un hommage rendu à ces deux artistes, Mme El Behery a salué la grande évolution et le saut qualitatif qu'a connu le festival cette année, d'autant plus qu'elle avait déjà participé à la 13e édition de cet évènement phare en tant que membre du jury du prix du long-métrage.



L’actrice égyptienne a exprimé sa fierté pour l'hommage qui lui a été rendu au Maroc, ajoutant que ce festival témoigne du rôle du cinéma dans l'unité des peuples et la consécration du dialogue des cultures.



Par ailleurs, Mme El Behery a relevé que son travail aux côtés de grandes figures de proue du cinéma arabe, comme le regretté scénariste et réalisateur Raafat El Mihi et la grande star Adel Imam, lui a permis de peaufiner son talent et développer ses compétences artistiques.

De son côté, Saadia Ladib a indiqué que cet hommage l'encouragera à continuer "à donner le meilleur d'elle-même", appelant toutes les femmes artistes, en particulier les générations montantes, à œuvrer pour une meilleure représentation des femmes marocaines au cinéma et à mettre en avant leurs besoins et préoccupations.



Elle a également mis en exergue les différentes étapes de sa carrière artistique entre le théâtre, le cinéma et la télévision, soulignant que le théâtre reste toujours la première "école" où l'artiste apprend les bases de son métier.



Saadia Ladib a commencé sa carrière en 1995 avec le film "Trésors de l'Atlas". Au fils des ans, elle a collaboré avec de grands réalisateurs marocains et remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur rôle féminin au Festival du film arabe de Rotterdam (2007), du meilleur second rôle féminin au Festival national du film (2009) et de la meilleure interprétation féminine au Festival national du film (2010) pour son rôle dans le long-métrage "Pégase".



Quant à Dalia El Behery, elle a connu un grand succès dans le domaine de la comédie grâce à ses rôles dans plusieurs blockbusters égyptiens des années 2000 comme "Al Sifara Fi Al Omara" (L'ambassade dans l'immeuble). En plus de sa carrière prolifique, l'actrice a joué un rôle important en tant qu'ambassadrice de bonne volonté, reflétant son engagement pour les causes humanitaires et sociales.



Organisé du 23 au 28 septembre par l’Association Bouregreg, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival représente une opportunité pour les femmes cinéastes de toutes origines géographiques, arabes, africaines et internationales, de débattre des questions liées à cette profession, de partager leurs expérience et expertise, de soulever les problèmes ayant trait à son exercice et de discuter de la condition des femmes à travers des réalisations filmiques.