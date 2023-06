SIEL 2023. Focus sur l'intelligence artificielle comme opportunité pour l'écosystème éducatif

Le bon usage de l'intelligence artificielle (IA) offre des opportunités énormes aux différents acteurs de l'écosystème éducatif en termes d'amélioration et des apprentissages et des acquis des apprenants, a affirmé la professeur-chercheuse en informatique Amal Falah Seghrouchni.



S'exprimant samedi lors de la conférence de clôture de la participation du Conseil au Salon International de l'Édition et du Livre (SIEL) sur "L'intelligence artificielle au service de l'éducation et de la recherche scientifique", l'experte et membre du CSEFRS a souligné que l'IA présente de nouvelles opportunités d'amélioration continue de l'éducation et de la formation professionnelle, et de développement de la recherche scientifique.



Pour la présidente exécutive du centre international d'Intelligence artificielle, l'investissement en intelligence artificielle est essentiel pour la modernisation du secteur de l'éducation dans la mesure où elle permet de tirer profit de nouvelles possibilités pédagogiques, repenser le rôle de l'éducation dans la société et faire prévaloir la nécessité d'une vision holistique avec l'implication de tous les acteurs concernés.



D'après la chercheuse, l'IA peut améliorer l'éducation en créant différents espaces de coopération au sein de l'écosystème éducatif pour fournir un enseignement de meilleure qualité.



En effet, l'IA permet d'apporter une éducation personnalisée à travers des systèmes d'apprentissage adaptatif, des applications informatiques permettant la création de contenus pédagogiques, de monter des cours, de les dispenser à distance et même d'accompagner individuellement chaque apprenant en apportant un soutien pédagogique permanent, une assistance importante en termes d'exercices et d'examens et une aide à la prise de décision pour les pouvoir publics en charge des questions éducatives ainsi que la détection des apprenants en difficulté d'apprentissage, souligne-t-on.



Dans le domaine de la recherche scientifique, l'IA offre de grandes capacités en matière d'analyse des données relatives aux publications et aux expériences scientifiques et la possibilité de mieux modéliser les problématiques de recherche et disposer des possibilités de simulation en vue de tester les différentes hypothèses de recherche.



De l'avis de Mme Falah Seghrouchni, l'IA est plus que de l'informatique, "c'est le voyage de notre civilisation vers la compréhension de l'esprit humain et la création de ses échos dans la machine pour mieux aider et assister l'humain", a-t-elle relevé, notant qu'il faut protéger l'IA de l'Humain et protéger l'humain de l'IA.



Si le Maroc a été parmi les premiers pays en Afrique ayant participé aux efforts internationaux de définition des normes et éthiques de l'usage de l'IA, la régulation de ce domaine demeure indispensable pour une utilisation optimale de l'IA.



Le programme de participation du Conseil au SIEL (01-11 juin) a porté notamment sur des tables rondes traitant des questions liées aux enjeux du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique dans notre pays.

En outre, le Conseil a organisé une journée spéciale au profit des enfants, en provenance de diverses régions du Royaume, pour participer à une visite au SIEL.