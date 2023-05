SIAM 2023: Zoom sur trois pôles de l’édition 2023

Ce pôle est dédié aux coopératives et associations de tout le Royaume dont les productions ont été certifiées par des labels (AOC et IG) ou par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Il rassemble la richesse indélocalisable des terroirs du Maroc, matrice et marqueur fort de l’identité territoriale, et symbole de fierté.

Ce lieu, centre d’une dynamique commerciale intense durant le Salon, offre aussi un véritable voyage à travers le Maroc par les sens, les couleurs, les odeurs, les goûts…

Le SIAM est l’assise de base pour exposer, promouvoir et faire connaitre au niveau international les produits phares, leurs spécificités et leur histoire.