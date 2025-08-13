SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan reçoit les enfants maqdessis participant à la 16ème édition des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif


Mardi 26 Août 2025

SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan reçoit les enfants maqdessis participant à la 16ème édition des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif
Sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, a reçu, lundi au Palais Royal de Tétouan, les enfants maqdessis participant à la 16e édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, cette initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif reflète le soutien constant de SM le Roi, que Dieu Le préserve, à la Ville Sainte et à ses habitants.

Elle vient conforter l’action de l’Agence, dédiée à soutenir la Ville Sainte d’Al-Qods et ses habitants au moyen de multiples projets qui ont un impact conséquent sur les Maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile.

Baptisée "Harat Al Maghariba", cette édition, organisée du 10 au 26 août, bénéficie, à l’instar des éditions précédentes, à 50 enfants maqdessis (filles et garçons), âgés de 11 à 14 ans, accompagnés de 5 encadrants venus également de la Ville Sainte.
Elle a été marquée par l’organisation de voyages éducatifs, de compétitions artistiques et sportives, ainsi que de visites culturelles en compagnie d’enfants marocains.

A cette occasion, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été salué par M. Mohamed Salem Echarkaoui, directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, les encadrants et les enfants maqdessis participant à cette 16e édition des colonies de vacances.

Par la suite, Son Altesse Royale le Prince Héritier a posé pour une photo souvenir, avant de présider une réception offerte par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en l'honneur de ces enfants.

Les enfants maqdessis ont, ensuite, offert à Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan un présent-souvenir.
M. Echarkaoui a, pour sa part, remis à Son Altesse Royale le Prince Héritier un album photo, réalisé par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui retrace les moments forts de cette 16e édition.

Depuis son lancement en 2008, le programme des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif compte à son actif un total de 800 enfants des différents quartiers de la Ville Sainte, accompagnés de 80 encadrants, qui ont pu ainsi visiter différentes régions du Royaume et constater par eux-mêmes la force de la solidarité des Marocains avec les Palestiniens.


