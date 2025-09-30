SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside l'ouverture de la 16ème édition du Salon du cheval d'El Jadida

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, lundi au Parc d’Expositions Mohammed VI, la cérémonie d’ouverture de la seizième édition du Salon du cheval d’El Jadida, qui se poursuivra jusqu'au 05 octobre sous le thème "Le bien-être du cheval, trait d’union entre les pratiques équestres".



A son arrivée au Parc d’Expositions, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a été accueilli par Moulay Abdellah Alaoui, président de l’Association du Salon du cheval, avant de passer en revue une section de la Garde Royale qui rendait les honneurs.



Son Altesse Royale le Prince Héritier a ensuite été salué par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Ahmed El Bouari, le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, M. Mohamed Mhidia, le président du Conseil de la région, M. Abdellatif Maâzouz, et le gouverneur de la province d’El Jadida, M. Mhamed Atfaoui.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a aussi été salué par le président du Conseil provincial, la présidente de la commune de Haouzia, les membres du Conseil d'Administration de l'Association du salon du cheval, les représentants des sponsors du Salon, ainsi que par des cadres du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.



A l’entrée du Hall d’exposition, Son Altesse Royale le Prince Héritier a été salué par les invités de cette 16e édition du Salon du Cheval, notamment MM. Necmeddin Bilal Erdogan, Président de l’Ethnosport (République de Türkiye), Al Asri Saeed Ahmed Al Dhaheri, Ambassadeur des Emirats Arabes Unis, Mustafa Ilker Kilic, Ambassadeur de la République de Türkiye, Sami Bin Abdullah Bin Othman Al Saleh , Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Abdulrahman Saleh Al Attiya, premier secrétaire à l’ambassade du Qatar, Mohamed Ahmad Al Harbi, directeur général de la société émiratie du Cheval arabe et le Général Fares Khalaf Al Mazrouei, Président de l’autorité du Patrimoine d’Abou Dhabi.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, par la suite, visité les différents villages du Salon dédiés aux sponsors, aux institutionnels, aux éleveurs, à l’artisanat, à l'international, à l'art et culture, et aux régions du Royaume, ainsi qu’un espace réservé aux enfants et destiné notamment à leur faire découvrir le riche patrimoine équestre du Royaume.



Son Altesse Royale a ensuite assisté, à la carrière principale, à des shows, des spectacles artistiques et des voltiges équestres exécutés par des troupes et cavaliers marocains et étrangers.



Par la suite, SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan s'est dirigé vers la carrière de la Tbourida où il a suivi des spectacles de fantasia animés par 18 Sorbas représentant les différentes régions du Royaume.

A cette occasion, Son Altesse Royale a posé pour une photo souvenir avec les Moqaddems de ces Sorbas.



Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le Salon du Cheval d’El Jadida, est devenu, au fil des années, un espace d’échanges et de dialogue entre les différents acteurs du monde équin et une vitrine pour les régions du Maroc, leur permettant de mettre en valeur leurs spécificités et leur contribution à la sauvegarde du riche patrimoine culturel équin du Royaume.



Cet événement phare met en exergue les multiples utilisations du cheval aux niveaux sportif, culturel ou festif et la place de choix qu’occupe cette créature divine dans l’histoire et l’identité culturelle nationale et dans la mémoire collective.



Initiée par l’Association du Salon du cheval, cette manifestation, qui a pu acquérir une renommée nationale et internationale sans cesse grandissante, propose une programmation scientifique, culturelle et ludique riche et diversifiée.



Ainsi, plusieurs activités liées au cheval y sont organisées dans le cadre de compétitions ou exhibitions de haut niveau: La Coupe des Champions de Chevaux Barbes, la Coupe des Champions de Chevaux Arabe-Barbes, la Coupe Marocaine des Éleveurs de chevaux Pur-Sang Arabe, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Saut d’Obstacles et bien entendu le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida.



Cette édition connaîtra également l’organisation, pour la première fois, du concours international de modèles et allures de chevaux Pur-Sang Arabes catégorie "A" en Title show, une reconnaissance par les instances internationales de l’excellence atteinte par cette compétition.



Les volets culturel et scientifique ne sont pas en reste, car le cheval sera scruté lors de nombreuses conférences, ateliers et tables rondes, ainsi qu’à l’occasion de multiples activités ludiques réservées au jeune public.