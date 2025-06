SAR la Princesse Lalla Hasnaa prend part à Nice au dîner offert par le Président français en l’honneur des Chefs d’Etat et de gouvernement participants

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 3e conférence des Nations Unies sur l’Océan, a pris part, dimanche à Nice, au dîner offert par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron en l’honneur des chefs d’Etat et de gouvernement participant à cette Conférence.



Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a été accueillie à son arrivée au lieu de ce diner par le Président français, M. Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron.



Co-organisée par la France et le Costa Rica, la 3e Conférence des Nations Unies sur l’océan, qui a débuté lundi et se poursuivra jusqu'à vendredi à Nice, réunira plus de 50 chefs d’État et de gouvernement et plus de 1.500 délégués issus de près de 200 pays.