Rupture du ligament croisé et fin de saison probable pour Rodri

Le milieu de terrain international espagnol de Manchester City, Rodri, pourrait manquer le reste de la saison en raison d'une rupture du ligament croisé du genou droit, rapportent lundi les médias espagnols.



Selon le correspondant d'ESPN en Espagne et le quotidien sportif espagnol Marca, les examens effectués lundi par le joueur de 28 ans ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Rodri s'est blessé lors de l'affiche du championnat d'Angleterre dimanche entre City et Arsenal (2-2). En grande souffrance et se tenant le genou, il a dû céder sa place au bout de vingt minutes de jeu.



La perte de Rodri cette saison serait un coup dur pour le club mancunien en quête d'un cinquième titre consécutif en Premier League et d'une deuxième Ligue des champions, après celle remportée en 2023.



L'ancien joueur de l'Atlético Madrid a été présenté comme un lauréat du Ballon d'Or cette année en raison de son rôle déterminant dans la conquête du dernier titre de champion de City et le succès de l'Espagne à l'Euro-2024.



"Rodri est fort. S'il quitte le terrain sur cette action, c'est parce qu'il a senti quelque chose, sinon Rodri serait resté", avait déclaré l'entraîneur de City Pep Guardiola, après le match contre Arsenal. "C'est le meilleur milieu défensif du monde, c'est un potentiel Ballon d'Or. J'aimerais beaucoup qu'il gagne (le Ballon d'Or)."