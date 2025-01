Rudi Garcia au chevet des Diables rouges 

Plongée en pleine crise, la Belgique a jeté son dévolu sur Rudi Garcia pour tenter de redresser rapidement la situation et redorer le blason des Diables rouges, avec pour première mission de les qualifier pour la Coupe du monde de 2026, avec le retour espéré de Thibaut Courtois dans les buts.



Le Français de 60 ans remplace Domenico Tedesco dont le limogeage avait été annoncé la semaine dernière, le technicien ayant été fortement fragilisé par l'élimination en huitièmes de finale du dernier Euro et une piteuse campagne en Ligue des nations.



"Certes la Belgique a perdu des joueurs importants mais il reste un potentiel énorme pour replacer l'équipe parmi les meilleures de la planète", a dit Garcia lors de sa première conférence de presse de sélectionneur à Tubize, au sud de Bruxelles, où la Fédération belge (RBFA) a son centre d'entraînement.



Le nouveau sélectionneur de la Belgique, qui a débuté sa carrière d'entraîneur à Saint-Etienne en 2001, était libre de tout engagement depuis quatorze mois et la fin de sa courte collaboration (cinq mois) avec Naples.



Ces derniers jours, il faisait partie des noms les plus cités pour succéder à Tedesco, avec son compatriote Thierry Henry (ancien entraîneur-adjoint des Diables rouges), du Néerlandais Mark van Bommel et de l'Espagnol Julen Lopetegui, ex-sélectionneur de la Roja.

Son premier fait d'armes fut un doublé Coupe-championnat de France avec Lille en 2011, lorsqu'un certain Eden Hazard était le joyau d'une équipe articulée en 4-3-3.



Il s'est ensuite lié à l'AS Rome où il était très apprécié par les supporters à la faveur d'excellents résultats durant ses deux premières saisons (deux fois deuxième de Serie A), avant que la situation ne se dégrade durant sa troisième année.



Huit mois après son licenciement à Rome, il prend la tête de l'Olympique de Marseille, qualifiant le club français pour la Ligue Europa, dont il a atteint la finale la saison suivante (défaite 3-0 contre l'Atlético Madrid). Après trois exercices au Vélodrome, c'est avec Lyon qu'il a brillé, notamment en atteignant les demi-finales de la Ligue des champions 2020 dans un format modifié pour cause de pandémie de Covid.



L'OL élimine au passage la Juventus Turin et Manchester City mais trébuche sur le Bayern Munich aux portes de la finale. La suite a été moins glorieuse avec des passages éclairs en Arabie saoudite - où il a dirigé Cristiano Ronaldo à Al-Nassr - avant une courte expérience de cinq mois à Naples.



A Bruxelles, Garcia sera confronté à plusieurs chantiers ouverts depuis la retraite de certains cadres de la génération dorée, troisième du Mondial-2018 (Hazard, Kompany, Fellaini).



De ces piliers ne restent plus que Kevin De Bruyne (33 ans) et Romelu Lukaku (31 ans). Et sans doute Thibaut Courtois. Brouillé avec Tedesco, le gardien du Real Madrid, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, a renoncé à l'équipe nationale en juin 2023, vexé de ne pas avoir été désigné capitaine lors de sa 100e sélection, face à l'Autriche.



L'arrivée d'un nouveau sélectionneur pourrait changer la donne. "On compte sur Thibaut que je considère comme le meilleur gardien du monde. Les premiers éléments que je reçois sont positifs", a dit Garcia.



L'autre chantier de Garcia sera de redonner aux Diables rouges une stabilité défensive, les joueurs actuels (Theate, Debast, Faes,...) n'ayant pas le même pedigree que le quatuor Alderweireld-Kompany-Vertonghen-Vermaelen qui avait brillé en 2018. Car sur le plan offensif, le réservoir est fourni et talentueux avec les Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Johan Bakayoko, Lois Openda et bien sûr Lukaku, meilleur buteur de l'histoire de la sélection (85 buts en 120 apparitions).



Ne reste plus qu'à redonner des couleurs à des Diables dont le prochain match est programmé le 20 mars face à l'Ukraine en barrages de la Ligue des nations, avant le début des qualifications du Mondial-2026 en juin.