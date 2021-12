Royal Air Maroc élue meilleure compagnie en Afrique

La compagnie nationale Royal Air Maroc (RAM) est élue meilleure compagnie aérienne en Afrique par la 18ème édition du "GT Tested Reader Survey" du magazine Global Traveler.

Le prix a été décerné à la compagnie nationale mardi dernier à Los Angeles, lors de la cérémonie de remise des trophées annuels organisée par Global Traveler, indique la RAM dans un communiqué.



Royal Air Maroc a été également classée, dans le cadre de cette enquête, quatrième meilleure compagnie aérienne de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), derrière Etihad Airways, Emirates et Qatar Airways, rapporte la MAP.



Le GT Tested Reader Survey est un sondage de référence pour l'industrie aérienne et le tourisme haut de gamme. Il est organisé par Global Traveler, un magazine mensuel international diffusé principalement auprès des grands voyageurs d'affaires et de tourisme. Quelque 20.000 abonnés du magazine ont participé aux votes de la 18ème édition du "GT Tested Reader Survey".



"Nous sommes heureux et honorés de recevoir cette prestigieuse récompense ainsi que d’être reconnus en tant que meilleure compagnie aérienne en Afrique", a dit Hamid Addou, président directeur général de la RAM, cité par le communiqué.



Et de poursuivre: "Cette reconnaissance émane du témoignage direct de nos clients, partout dans le monde. Elle vient couronner les efforts quotidiens déployés par nos 4000 collaborateurs, afin d’offrir les plus hauts standards d’excellence de service, de sécurité et de confort, à tous les niveaux de l’expérience client".



"Cet Award du Global Traveler nous motive surtout à continuer à aller de l’avant et à nous améliorer, malgré les temps difficiles que notre secteur traverse", a souligné M. Addou.

Cette distinction vient confirmer une série de récompenses obtenues récemment par la RAM. En 2019, la compagnie nationale a été élue par Skytrax, pour la 6ème année consécutive, meilleure compagnie aérienne régionale en Afrique. Elle a maintenu également son label Skytrax 4 étoiles. Très convoité par les compagnies aériennes, le prix Skytrax est une référence mondiale dans le secteur du transport aérien.



Par ailleurs, la 18ème édition du "GT Tested Reader Survey" a également décerné à Oneworld, dont la RAM est membre depuis 2020, le titre de meilleure alliance aérienne mondiale pour la 12ème année consécutive.



Cette distinction conforte le leadership de cette alliance. En septembre dernier, elle a été nommée meilleure alliance aérienne du monde par Skytrax. Elle a aussi remporté, en novembre, le prix de la meilleure alliance aérienne dans le cadre des Best in Business Travel Awards de Business Traveler USA.