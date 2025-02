Ronaldo rempile avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, la star portugaise du football, s'est mis d'accord avec le club saoudien d'Al-Nassr pour prolonger son contrat d'une saison, jusqu'en juin 2026, a appris lundi l'AFP de source proche du club.



Les deux parties sont parvenues à un accord "mais il n'a pas encore été signé", a ajouté cette source. "Une annonce sera faite dans les prochains jours", a-t-elle poursuivi.



Cristiano Ronaldo, qui a fêté ses 40 ans la semaine dernière, s'est engagé pour deux saisons et demie avec Al-Nassr fin décembre 2022, au sortir de la Coupe du monde au Qatar, devenant le premier grand nom du football à rejoindre le championnat saoudien en plein développement.



Des joueurs comme Karim Benzema ou Neymar - reparti depuis - l'ont imité.

Ronaldo a disputé 90 matches sous les couleurs d'Al-Nassr, inscrivant 82 buts et délivrant 19 passes décisives. Mais il n'a pas encore ajouté une ligne supplémentaire à son impressionnant palmarès.



Selon le classement établi par le magazine américain Forbes, il a été en 2023 le sportif le mieux payé au monde avec 136 millions de dollars, dont 46 millions en salaires.



L'été dernier, le quintuple vainqueur du Ballon d'or avait confié son envie de finir sa carrière à Al-Nassr. "Une équipe qui me rend heureux et où je me sens bien", avait ajouté l'attaquant, passé par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus Turin.