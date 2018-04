Rohani met en garde Washington sur l'accord de Vienne

Le président iranien Hassan Rohani a prévenu lundi que la réponse de l'Iran à un éventuel retrait américain de l'accord de Vienne serait plus ferme que ne l'imaginent les Etats-Unis.

"L'Iran ne violera pas l'accord nucléaire mais si les Etats-Unis se retirent de cet accord, ils le regretteront certainement. Notre réponse sera plus ferme qu'ils ne l'imaginent et ils le constateront en moins d'une semaine", a averti le chef de l'Etat lors d'un discours retransmis en direct à la télévision à l'occasion de la "journée nationale de la technologie nucléaire".

Le JCPOA (Plan d'action global conjoint), signé en juillet 2015 par l'Iran, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne, a mis en place un encadrement des activités nucléaires iraniennes en échange d'une levée progressive des sanctions contre Téhéran.

Donald Trump a donné aux signataires européens de cet accord jusqu'au 12 mai pour "réparer les affreuses erreurs" de ce texte ratifié par l'administration de Barack Obama, faute de quoi il refusera de prolonger l'assouplissement des sanctions américaines contre la république islamique.

L'Iran a prévenu qu'en cas de rupture de l'accord, il développerait son programme nucléaire à un degré d'avancement supérieur à ce qu'il n'était en juillet 2015.

Pendant son discours, Hassan Rohani a dévoilé les dernières réalisations nucléaires iraniennes, dont une batterie nucléaire et des centrifugeuses destinées à l'industrie pétrolière.

Le président iranien s'est dit prêt à tout scénario, y compris à la mise en œuvre du JCPOA sans les Etats-Unis.

Selon un document obtenu mi-mars par Reuters, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont proposé à leurs partenaires européens de nouvelles sanctions contre l'Iran visant ses activités balistiques et son rôle en Syrie dans l'objectif de convaincre les Etats-Unis de préserver l'accord de 2015 sur le programme nucléaire de la république islamique.

Dans son discours, Hassan Rohani a réaffirmé que le programme de missiles iranien avait une vocation exclusivement défensive.

"Nous produirons toutes les armes nécessaires pour défendre notre pays dans une région si volatile. Mais nous n'utiliserons pas nos armes contre nos voisins", a dit le président iranien. Le rial iranien a touché un nouveau plus bas lundi en raison de l'inquiétude liée à la mise en place de sanctions.