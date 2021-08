Rihanna est désormais milliardaire

La chanteuse et femme d'affaires Rihanna pèse désormais 1,7 milliard de dollars, a annoncé mercredi le magazine spécialisé Forbes, devenant ainsi l'une des plus riches musiciennes de la planète.



La figure du R&B a fait fructifier ses succès dans les bacs en un empire massif dans les secteurs de la mode et des produits de beauté, et ses revenus éclipsent désormais ceux de superstars comme Madonna et Beyoncé.



Originaire de l'île de la Barbade, Robyn Rihanna Fenty, 33 ans, a fait une entrée fulgurante sur la scène musicale internationale en 2003.



Mais si ses ventes de disques et ses tournées ont contribué à sa fortune, c'est son talent entrepreneurial qui l'a catapultée parmi les super-riches.



Forbes, qui classe régulièrement les personnes les plus fortunées du monde, a estimé mercredi qu'environ 1,4 milliard de sa fortune provenait de sa marque de maquillage, baptisée Fenty Beauty et créée en partenariat avec le géant français du luxe LVMH.



Lancée en septembre 2017 avec pour objectif de promouvoir l'inclusion, Fenty Beauty produit du maquillage pour des dizaines de teints différents.



Rihanna est également co-propriétaire de sa ligne de lingerie Savage X Fenty, qui contribue à sa valeur nette à hauteur de 270 millions, selon Forbes.



Et en dépit du fait qu'elle n'a pas sorti d'album depuis 2016, la chanteuse garde une immense influence en ligne, avec plus de 100 millions d'abonnés sur Instagram et sur Twitter.