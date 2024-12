Riche programme à la première édition des Rencontres cinématographiques de Tamesna

L'Association Asanaa pour le théâtre et la culture, en coopération avec la Fédération nationale des ciné-clubs au Maroc, organise, du 26 au 28 décembre, la première édition des rencontres cinématographiques de Tamesna.



Organisé sous le thème "Le cinéma, espace d'expression", cet évènement constitue une occasion pour encourager la jeunesse à s'impliquer dans le monde du cinéma, ainsi que de présenter au public de Tamesna les derniers développements dans ce domaine, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.



Le programme prévoit l'organisation de diverses activités cinématographiques et artistiques, notamment des projections de films et des débats entre chercheurs et cinéphiles, selon la même source.



La rencontre rendra hommage à la réalisatrice Fatima El Jabia, et projettera les films "Une femme dans l'ombre" de Jamal Belmejdoub, "Hikaya" de Mohamed Bouhari, "Silent sighs" de Meryem Jabbour, "Phone breaker" de Hamza Atifi, ou encore "Un certain jour" de Rachid Zaki, qui animera à cette occasion un atelier de courts métrages.



Selon l'Association Asanaa pour le théâtre et la culture, les différentes activités de cette édition seront organisées dans plusieurs espaces à Tamesna, dont la Maison des jeunes de la Casbah, le Lycée collégial Assia El Ouadie et le Centre culturel de la ville.