Revenus en monnaies étrangères : la DGI fixe le taux de change pour 2023

La Direction générale des impôts (DGI) vient d'arrêter la base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au titre de l'année 2023.



Ainsi, il faudra retenir comme taux de change 10,955 DH pour 1 euro, 10,11 pour 1 dollar américain, 12,601 pour 1 livre sterling et 11,278 pour 1 franc suisse, précise la DGI dans une décision adressée aux directeurs régionaux, provinciaux, préfectoraux et inter-préfectoraux, les chefs de service régionaux et provinciaux, les chefs de subdivision et chefs de secteurs.



Le cours des devises est publié chaque année à la même période pour déterminer en dirhams la base imposable des revenus de source étrangère perçus au cours de l'exercice passé.