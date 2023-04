Réunions de printemps BM-FMI à Washington: La DG du FMI visite le pavillon du Maroc

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a visité, samedi, le pavillon du Maroc mis en place au siège de cette institution financière, à l'occasion des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du FMI à Washington.



A cette occasion, Mme Georgieva, qui était accompagnée de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, a mis en avant les atouts et le riche potentiel du Maroc, qui accueillera en octobre prochain les assemblées annuelles des deux institutions internationales, rapporte la MAP.



"C'est un avant-goût de ce qui nous attend à Marrakech", a lancé Mme Georgieva à l'issue de sa tournée dans les différents stands du pavillon.

"C'est une ode à la culture, à la créativité et à l'hospitalité", a ajouté la cheffe du FMI, mettant en avant l'histoire millénaire du Royaume et sa richesse culturelle.



Un programme diversifié de promotion des atouts et potentialités du Maroc, piloté par le ministère de l’Economie et des Finances, a été mis en œuvre aux sièges des deux institutions à Washington tout au long de la semaine des assemblées annuelles (10 au 16 avril). L'objectif est de mettre en exergue l’attractivité économique, touristique et culturelle du Royaume et créer de l’enthousiasme autour du rendez-vous d'envergure prévu en octobre dans la ville ocre.



Deux pavillons ont été mis en place, en collaboration avec la Maison de l’artisan, au niveau des bâtiments principaux de la Banque mondiale et du FMI. Erigés selon l’architecture traditionnelle marocaine, ils comportent plusieurs espaces d’exposition notamment des produits artisanaux, des tapis et des tenues traditionnelles marocaines.



Des expositions de photos et d’œuvres d’art mettant en lumière de jeunes artistes marocains ont été également mises en place, en collaboration avec la Fondation nationale des musées, permettant aux participants de découvrir les sensibilités et la vitalité de la scène artistique marocaine.



Les atouts touristiques du Royaume ont été mis en avant à travers des desks d’information présentant la nouvelle campagne "Maroc, terre des lumières", lancée par l’Office national marocain du tourisme (ONMT).



Des journées dédiées à la gastronomie marocaine, à travers notamment des buffets, des séances de dégustation et accompagnés de l’emblématique cérémonie de thé, ont été également organisées dans les sièges des deux institutions internationales.