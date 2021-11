Réunion du Conseil national de l’USFP

Le président du Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires, Habib El Malki, convoque une réunion de ce Conseil qui aura lieu samedi 20 novembre à partir de 9h30. L’ordre du jour de cette réunion du Conseil national, qui se déroulera à distance, comportera la présentation et le débat du rapport du Bureau politique, ainsi que les préparatifs du 11ème Congrès national et tout ce qui se rapporte à sa date, à son lieu et à l’élection de la commission préparatoire.