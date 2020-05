Réunion du Bureau politique de l’USFP

Le Bureau politique de l’USFP a tenu, mercredi 27 mai 2020, une réunion sous la présidence du Premier secrétaire, Driss Lachguar, au cours de laquelle les membres ont passé en revue la situation actuelle et les perspectives de travail dans un contexte marqué par la crise sanitaire de Covid-19.

Au début de cette réunion, le Premier secrétaire a présenté un rapport sur l’état de santé du Moujahid Abderrahmane El Youssoufi qui a été hospitalisé ces derniers temps et du militant ittihadi Mohamed El Haloui, tout en leur souhaitant un bon rétablissement.

Les membres du Bureau politique ont débattu du rapport du Premier secrétaire qui a porté sur la situation actuelle dans notre pays qui préoccupe tous les Marocains en général et les militants ittihadis en particulier.

Ils ont par la suite discuté des questions politiques, économiques, sociales, médiatiques et organisationnelles évoquées dans ledit rapport, des perspectives de la gestion des effets de la pandémie au niveau des groupes et des individus, ainsi que des différents débats institutionnels que connaît notre pays.

Les intervenants ont mis l’accent sur l’esprit positif qui a marqué la réunion et salué la richesse des questions inscrites à l'ordre du jour et les perspectives que cela ouvre pour un engagement conscient et responsable dans l’effort national auquel les militants ittihadis se sont engagés pour relever tous les défis dans un esprit d'unité et de cohésion.

Il convient de rappeler que le Bureau politique devait tenir jeudi 28 mai une autre réunion pour poursuivre le débat sérieux initié mercredi et pour suivre le reste des interventions, et ce, en vue d’améliorer les conditions de prise des décisions et des recommandations relatives aux questions débattues.