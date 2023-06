Réunion à Dakhla sur un projet scientifique pour la valorisation des expressions linguistiques au Sahara marocain

Une réunion de communication a été tenue, lundi à Dakhla, pour coordonner les efforts entre les différents intervenants et acteurs de la région de Dakhla-OuedEddahab autour d’un projet scientifique national visant à valoriser les formes, caractéristiques et extensions des expressions linguistiques dans le Sahara marocain.



Organisée par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) Dakhla-Oued Eddahab sous le signe "Pour une recherche scientifique qui valorise la culture hassanie", cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'unification des efforts autour du projet de recherche adopté par le Centre national pour la recherche scientifique et technique et mené par un groupe de recherche du Laboratoire du discours et de l'intégration des sciences et des savoirs relevant de la Faculté polydisciplinaire d'Errachidia autour du thème "Formes d'expressions linguistiques au Sahara marocain: caractéristiques linguistiques et extensions africaines".



S’exprimant à cette occasion, le directeur de l'AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi, a souligné l'impératif de coordonner les efforts entre les acteurs et intervenants des différents départements gouvernementaux, académiques et associatifs au niveau de la région, en vue de mettre en exergue les expressions linguistiques au Sahara marocain, leurs caractéristiques linguistiques et extensions aux niveaux national et continental.



M. Faouzi a souligné, dans ce sillage, la nécessité d'une coordination entre tous les acteurs régionaux pour mener à bien ce projet de recherche visant à documenter les formes d'expressions linguistiques au Sahara marocain, eu égard à leur rôle dans la valorisation et la préservation de la culture hassanie.



Pour sa part, le coordinateur de l'équipe scientifique du projet et le directeur du Laboratoire du discours et de l'intégration des sciences et des savoirs, Ahmed Al Baibi, a présenté un exposé sur ce projet scientifique national visant à contribuer à la préservation de la langue hassanie, qui est une composante essentielle du tissu linguistique au Maroc, mettant l'accent sur ses caractéristiques linguistiques, ses origines anthropologiques et ses extensions nationales et africaines.



Le projet, a-t-il enchaîné, envisage la publication d'un ou de plusieurs ouvrages scientifiques de référence sur la culture hassanie et ses caractéristiques linguistiques et d’un autre ouvrage de référence mettant en exergue la relation entre les expressions hassanies et leurs extensions au Maroc et en Afrique subsaharienne, ainsi que la publication d'articles scientifiques qui seront publiés dans des revues nationales et internationales.



A cette occasion, il a été proposé la création d'un comité mixte composé de représentants des départements gouvernementaux et des organisations associatives pour assurer le suivi des travaux et activités de tous les acteurs concernés en faveur de la préservation de la culture hassanie.