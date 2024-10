Réunion Scholz, Biden, Macron et Starmer samedi à Berlin

Le chancelier allemand Olaf Scholz recevra les présidents américain Joe Biden, français Emmmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer samedi matin à Berlin pour faire le point sur la guerre en Ukraine et la situation au Proche-Orient, a indiqué mardi une source gouvernementale allemande.



Cette rencontre interviendra dans le cadre de la visite de Joe Biden en Allemagne où il est attendu à partir de jeudi soir. Les dirigeants doivent ensuite participer samedi après-midi à une réunion des pays alliés de l'Ukraine à la base militaire américaine de Ramstein dans le sud-ouest de l'Allemagne.



La rencontre se tiendra à un moment crucial pour l'Ukraine avant les élections américaines de novembre, qui pourraient remettre en cause le soutien qu'elle reçoit de l'un de ses principaux bailleurs de fonds et fournisseurs d'armes, les Etats-Unis.



Le candidat républicain Donald Trump critique depuis longtemps les milliards de dollars versés par les Etats-Unis pour soutenir l'Ukraine, et prône une politique beaucoup plus favorable à la Russie.



Face à l'aggravation de la crise au Moyen-Orient, les dirigeants allemand, américain, français et britannique ont renouvelé ces derniers jours leurs appels à un cessez-le-feu à Gaza et dans la guerre entre le Hezbollah et Israël.



Emmanuel Macron a demandé samedi d'arrêter les livraisons à Israël d'armes servant à Gaza, suscitant la colère du Premier ministre israélien. Joe Biden s'est jusqu'à présent refusé à user du levier des armes pour faire pression sur Israël, en dehors de la suspension d'une livraison de bombes en mai.



Lors de sa visite en Allemagne, Joe Biden aura également des entretiens bilatéraux avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président Frank-Walter Steinmeier.