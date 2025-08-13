Retour des enfants maqdessis après deux semaines de colonie de vacances au Maroc


Retour des enfants maqdessis après deux semaines de colonie de vacances au Maroc
Les enfants maqdessis, participant à la 16e colonie de vacances baptisée "Harat Al Maghariba", placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, sont arrivés mercredi à Al Qods, après deux semaines de vacances au Maroc.

A leur arrivée au lieu de rassemblement des familles dans le quartier de Sheikh Jarrah, où ils ont été accueillis par l'équipe de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans la Ville Sainte, les enfants maqdessis ont exprimé leur immense joie de prendre part à cette expérience unique, ayant été qualifiée de “voyage d'une vie”, grâce à l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.

A cette occasion, ils ont exprimé leur gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour cette opportunité qui restera à jamais gravée dans leur mémoire, soulignant tout particulièrement la réception offerte, avant-hier, par Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan au Palais Royal de Tétouan.

Baptisée cette année "Harat Al Maghariba", la 16e colonie de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui a pris fin mardi, a vu la participation de 50 enfants maqdessis (filles et garçons), accompagnés de cinq encadrants.

Cette colonie, qui a été officiellement inaugurée le 12 août à Tanger, a débuté par l’activité de "l’école d’été" au profit d’enfants marocains et palestiniens, sur le thème "Faisons des jeux électroniques un outil d’éducation, d’apprentissage et de divertissement".

Au menu de cette édition, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Jeunesse, figuraient des activités, alliant détente et divertissement, excursions éducatives et pédagogiques, rencontres et échanges entre les enfants palestiniens et marocains.
 
Comme à l’accoutumé, les enfants maqdessis ont partagé avec les enfants marocains la joie des fêtes nationales, à l'occasion de la Fête de la Jeunesse le 20 août dernier, avec des représentations artistiques.


